Возбуждено дело.

По факту гибели челябинского строителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". В настоящее время устанавливаются обстоятельства ЧП, ведется поиск виновных, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия произошла 13 января в строящемся доме на улице Братьев Кашириных. Рабочий сорвался с высоты 14 этажа. Он скончался на месте.

Проверка показала, что ограждения лифтовых шахт на строящемся объекте не соответствуют ГОСТу.

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