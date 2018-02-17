Почти на 3 года.

Суд вынес приговор 60-летнему экс-депутату земского собрания Юсьвинского района. Он признан виновным в гибели человека в ДТП. Мужчина проведет 2 года 10 месяцев в колонии-поселении. Кроме того, он должен заплатить потерпевшей стороне 3,6 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Авария произошла в конце декабря 2016 года на трассе Нытва–Кудымкар. Депутат, управляя Audi-Q7, выехал на встречную полосу, где врезался в Renault Logan. По словам следователей, депутат мог избежать столкновения, сбросив скорость и уйдя на правую полосу.

В результате аварии от полученных травм погиб 39-летний водитель Renault.

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