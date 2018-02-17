Она не дала ему денег.

В Кургане задержали 32-летнего местного жителя по подозрению в избиении пенсионерки до смерти.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено 14 февраля. Пьяный мужчина заявился домой к 88-летней бабушке и потребовал у нее денег на спиртное. Женщина отказала. Тогда внук жестоко избил ее на глазах других родственников, в том числе 9-летнего ребенка. Пенсионерка скончалась.

Следует отметить, что злоумышленник ранее проходил службу в силовых структурах. Он был уволен за превышение должностных полномочий (избил гражданское лицо). После отбытия наказания он вновь был судим за побои и истязание.

Курганцу предъявлено обвинение. Решается вопрос об его аресте.