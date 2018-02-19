Он был членом ИГИЛ.

Вечером 18 февраля в дагестанском Кизляре 22-летний Халил Халилов, вооружившись охотничьим ружьем и ножом, после богослужения по случаю Прощенного Воскресенья напал на прихожан православного храма.

В результаты стрельбы четыре женщины погибли на месте, пятая скончалась в больнице во время операции. Еще четверо человек, в том числе двое сотрудников полиции и Росгвардии, были доставлены в клиники с различными ранениями. Сам нападавший был убит правоохранителями во время задержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: убийство двух и более лиц и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, передает "Уралинформбюро".

Как выяснилось позже, Халилов был членом запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Перед нападением на прихожан он записал видеообращение, в котором присягнул на верность ИГИЛ. Свой поступок мужчина объяснил местью за гибель мирных жителей в Сирии, сообщает "Комсомольская правда".