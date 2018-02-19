×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Южноуральца заподозрили в надругательстве над 7 сиротамиСегодня в 12:56

  • Текст

Из детского дома.

В Челябинской области арестован 51-летний мужчина. Ему предъявлено обвинение в надругательстве над семью несовершеннолетними воспитанниками детского дома.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, поводом для возбуждения дела стали заявления, написанные руководством детского дома и опекунами сирот.

Также следователями возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками органов социальной защиты. "В рамках расследования этого дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и детского дома", - отметили в ведомстве.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Вопросами про стыд и патриотизм.

Сатка проголосует втемную

Сатка проголосует втемную

Блэкаут-сценарий выборов 18 марта.

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Заемщиков с наследниками.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×