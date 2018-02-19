Из детского дома.

В Челябинской области арестован 51-летний мужчина. Ему предъявлено обвинение в надругательстве над семью несовершеннолетними воспитанниками детского дома.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, поводом для возбуждения дела стали заявления, написанные руководством детского дома и опекунами сирот.

Также следователями возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками органов социальной защиты. "В рамках расследования этого дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и детского дома", - отметили в ведомстве.