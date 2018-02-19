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Раненный в Амурской области челябинский срочник скончалсяСегодня в 13:45

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Солдат был призван на службу в ноябре 2017 года.

19 февраля в военном госпитале скончался челябинский срочник Евгений Куйвацев, получивший тяжелое ранение в воинской части в Амурской области. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе южноуральского омбудсмена. Незадолго до смерти у солдата отказали почки и началось воспаление легких.

18-летний житель Кропачево был призван на срочную службу в ноябре прошлого года. Попал военнослужащий в автомобильную роту в Амурской области. Трагедия произошла 26 января в войсковой части Белогорского гарнизона. Во время тренировки по противодействию терроризму заметили, что 18-летнего военнослужащего нет на месте. Его нашли в заброшенном здании с огнестрельным ранением головы. В кармане южноуральца обнаружили записку, где он просит у матери прощения и советует ей съездить на море. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что Евгений Кувайцев написал ее сам.

Следователи возбудили два уголовных дела по статьям "Покушение на доведение до самоубийства" и "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства или издевательством над потерпевшим либо сопряженное с насилием". Позже материалы соединили в одно производство.

"Подозреваемым по делу проходит Давид Мкртчан, 1998 года рождения. Он не задержан. Это очень возмущает маму Евгения. Мы с ней разговариваем, пытаемся объяснить, что это следствие и суд решает, заключать под стражу или нет. Она требует, чтобы показали материалы дела, но следствию ведь тоже мешать нельзя", - заявил агентству правозащитник Алексей Ковалев, представляющей интересы потерпевшей стороны.

Ранее военной прокуратурой Белогорского гарнизона был установлен факт наличия в части дедовщины. "В ходе прокурорской проверки исполнения должностными лицами воинской части № 98671 законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих выявлен факт применения 25 января 2018 года физического насилия военнослужащим части к солдату Кувайцеву, в результате чего последнему были причинены побои, физическая боль, нравственные страдания, унижены его честь и достоинство. 8 февраля командиру воинской части №72157 внесено представление об устранении нарушений закона", - сообщается в ответе омбудсмену военной прокуратуры Белогорского гарнизона.

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