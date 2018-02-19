Хотя он даже не работал.

В Югре возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств детского сада. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Сумма нанесенного ущерба оценивается в 1 миллион рублей.

Следствие установило, что руководитель одной из организаций дошкольного образования фиктивно трудоустроила своего супруга у себя в детском саду сторожем. Муж регулярно получал заработную плату, при этом даже и не думал исполнять свои служебные обязанности.

Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество". Виновному грозит до 10 лет лишения свободы.