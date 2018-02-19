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Пьяный петербуржец поджарил руку сына на раскаленной сковородеСегодня в 14:47

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Воспитывал.

Безработный житель культурной столицы России пойдет под суд за жестокое обращение с сыном. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

18 февраля 2018 года около 06.00 нетрезвый мужчина занялся "воспитанием" ребенка, которому не исполнилось и года. Фантазии горе-родителя настолько разыгрались, что он додумался поджарить руку своего ребенка на раскаленной сковороде. Вдобавок, он еще несколько раз ударил ей сына.

Пострадавшему мальчику потребовалась госпитализация, после чего его направили на амбулаторное лечение.

В отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

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