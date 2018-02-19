В пылу семейной ссоры.

В Кургане расследуется убийство женщины и ее 5-летнего сына. В преступлении подозревают супруга погибшей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного СУ СКР.

Трагедия произошла 17 февраля в поселке Увал. По данным сыщиков, пьяный мужчина в пылу ссоры избил жену и пасынка. От полученных травм они скончались на месте.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время решится вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.