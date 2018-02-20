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Югорчанина приговорили к 16 годам колонии за убийство семьи19 февраля в 18:42

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Он поджег дом с 4 людьми.

19 февраля 2018 года суд ХМАО-Югры вынес приговор 38-летнему местному жителю за убийство 4 человек. Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

В сентябре 2011 года подсудимый из ревности поджег дом своей сожительницы. Мужчина знал, что в здании также была мать его возлюбленной и двое ее детей. Все четверо погибли, отравившись угарным газом.

Отбывать наказание подсудимый будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с мужчины 3 миллиона рублей моральной компенсации.

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