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Подробности трагедии в Магнитогорске: мать убила сынаСегодня в 12:09

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И смертельно ранила себя.

Стали известны подробности страшной трагедии в Магнитогорске, где накануне нашли тела 40-летней женщины и ее 6-летнего сына. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, трупы были обнаружены в лесополосе

По предварительным данным, женщина несколько раз ударила сына ножом, после чего покончила с собой. На месте происшествия следователи нашли записку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц".

Ранее сообщалось, что женщина страдала психическим расстройством.

Следствие продолжается.

Ранее по теме:
На Южном Урале найдены мертвыми мать и ребенок

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