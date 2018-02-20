И смертельно ранила себя.

Стали известны подробности страшной трагедии в Магнитогорске, где накануне нашли тела 40-летней женщины и ее 6-летнего сына. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, трупы были обнаружены в лесополосе

По предварительным данным, женщина несколько раз ударила сына ножом, после чего покончила с собой. На месте происшествия следователи нашли записку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц".

Ранее сообщалось, что женщина страдала психическим расстройством.

Следствие продолжается.

Ранее по теме:

На Южном Урале найдены мертвыми мать и ребенок