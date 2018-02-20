Обиженного полицейскими.

Полиция и ФСБ Екатеринбурга задержали гражданина, подозреваемого в ложном минировании метро. Об этом "Уралинформбюро" сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

18 февраля в 17.25 в центральный пункт пожарной связи Екатеринбурга поступило сообщение о готовящемся на станции метро "Площадь 1905 года" взрыве. Сотрудники полиции эвакуировали 120 пассажиров и девять сотрудников метрополитена. Все служебные помещения и прилегающую территорию проверили. Но опасных предметов и взрывчатых веществ специалисты не обнаружили. В 18.15 поисковым мероприятиям был дан отбой.

"Сыщики уголовного розыска совместно с нашими партнерами из регионального ФСБ вычислили и задержали любителя глупых, опасных и неуместных шуток. Им оказался 37-летний ранее судимый за кражу не работающий житель города Березовского гражданин Мезенов", – отметил полковник Горелых.

Свой поступок мужчина объяснил желанием отомстить полицейским. Накануне те остановили его пьяным в общественном месте.

В отношении "мстителя" возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Свердловчанину грозит до пяти лет лишения свободы.