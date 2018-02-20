Возбуждены два дела.

В Пери после гибели школьника в ДТП с двумя автобусами возбуждены уголовные дела. Сыщикам предстоит найти виновных в нарушении правил дорожного движения, а также в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Смертельное ДТП произошло утром 20 февраля. Водитель автобуса на автодорожном кольце не предоставил преимуществу другому автобусу. Кроме школьника в аварии пострадали еще два человека.

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