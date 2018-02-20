Ради страховки.

Житель Кетовского района инсценировал смерть, чтобы не возвращать кредиты банкам. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

В апреле 2017 года в районный отдел полиции поступило сообщение об исчезновении 47-летнего жителя села Колесниково. По словам его гражданской жены, мужчина ушел на рыбалку и не вернулся. Полицейские нашли его лодку и теплые вещи. Рыбака искали до февраля 2018 года.

В это время родственники разыскиваемого добились через суд признания его умершим. Гражданская жена обращалась в прокуратуру с жалобами на работу полиции. Женщина требовала возбудить уголовное дело по статье "Убийство".

Было установлено, что у мужчины есть неоплаченные кредиты на сумму более двух миллионов рублей. У правоохранителей появились подозрения, что исчезновение было инсценировкой. Кроме того, жизнь и здоровье курганца были застрахованы. В случае его смерти родственники получили бы 1,7 миллиона рублей.

1 февраля 2018 года "погибшего" мужчину обнаружили живым около дома его гражданской жены. В отношении злоумышленника и его помощницы возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в сфере страхования в крупном размере".