Девочке раздробило череп.

Следственный отдел по Качканару возбудил уголовное дело по статье "халатность" из-за упавших на 7-летнюю девочку хоккейных ворот.

ЧП случилось 18 февраля в поселке Валериановск. Девочка с другими детьми играла на корте в тот момент, когда на нее упала металлическая конструкция. У ребенка диагностированы перелом костей черепа и черепно-мозговая травма. Ее прооперировали в больнице Екатеринбурга.

Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью школьницы, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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