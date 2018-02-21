Экс-командир войсковой части ЦВО схлопотал срок за растрату 193 миллионов20 февраля в 17:30
- Текст
Принимал невыполненные работы.
Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командира расположенной в уральской столице войсковой части 6902 Мухамеда Жубоева к 5 годам лишения свободы. Полковник запаса признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и получении должностным лицом взятки в значительном размере, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.
В армии Жубоев выступал в качестве заказчика капитального строительства для нужд внутренних войск МВД. Выполняя два госконтракта в декабре 2015 года, он неоднократно подписывал акты приема фактически невыполненных работ. На их основании на счета генподрядчика в общей сложности упало свыше 193 миллионов рублей. Деньги были растрачены и в федеральный бюджет так и не возвращены.
Кроме того, в июле 2016-го за "оперативное" выполнение работ по этим же госконтрактам Жубоев получил от представителя генподрядчика взятку в размере 100 тысяч рублей.
Помимо реального срока, суд приговорил военнослужащего к конфискации денежных средств в размере взятки и к возмещению государству ущерба в полном объеме.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
20 февраля в 20:16
В столице Урала поймали переделавшего дорожный знак любителя Розенбаума
Ему грозит 5-тысячный штраф.20 февраля в 19:52
Свердловчанину грозит пожизненное за двойное убийство
И незаконный оборот оружия.20 февраля в 19:24
Южноуральских школьников отправили на вынужденные каникулы
В 4 муниципальных образованиях.20 февраля в 19:15
Наличие допинга в организме Крушельницкого подтвердилось: спортсмен принес извинения
Лишат ли Россию медали?20 февраля в 18:53
Роспотребнадзор оштрафовал 7 жадных екатеринбургских гостиниц
Взвинтивших цены на дни ЧМ-2018.20 февраля в 18:48
Пермяк шел 10 часов на лыжах через лес ради спасения друга
Не было мобильной связи.20 февраля в 18:25
На Среднем Урале стало на 14% меньше ДТП
В 2017 году.20 февраля в 18:16
Сосулька пригвоздила 6-летнего казаха к земле
Ребенок умер на месте.20 февраля в 18:14
"Единая Россия" прокачается к выборам в гордуму Екатеринбурга
Партию ждет "смысловая перезагрузка".20 февраля в 17:52
Претенденты на пост директора Шарташского лесопарка поделились идеями его развития
С конкурсной комиссией.20 февраля в 17:38
Умникова пригласила депутата Альшевских на приватный разговор
В 10-летней "Волге".20 февраля в 17:30
Экс-командир войсковой части ЦВО схлопотал срок за растрату 193 миллионов
Принимал невыполненные работы.20 февраля в 17:19
Ревизоры проверили уровень безопасности в доме на Пионеров
После взрыва газовых баллонов.20 февраля в 17:19
Уральцы полетят в Париж и Рим
Прямыми рейсами.20 февраля в 17:04
1 апреля - кто ему поверит: Минтруд собрался повысить пенсии
На 2,9%.
Главные новости
- 20 февраля в 19:15Наличие допинга в организме Крушельницкого подтвердилось: спортсмен принес извинения
- 20 февраля в 17:38Умникова пригласила депутата Альшевских на приватный разговор
- 20 февраля в 16:50Екатеринбургские депутаты раскритиковали "налог на дождь"
- 20 февраля в 15:22В Кольцово проходят антитеррористические учения
- 20 февраля в 13:09Члены СовФеда прибыли в Екатеринбург обсуждать последствия ЧМ-2018
Аналитика
Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"
Вопросами про стыд и патриотизм.
Сатка проголосует втемную
Блэкаут-сценарий выборов 18 марта.
Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство
Заемщиков с наследниками.