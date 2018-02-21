Принимал невыполненные работы.

Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командира расположенной в уральской столице войсковой части 6902 Мухамеда Жубоева к 5 годам лишения свободы. Полковник запаса признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и получении должностным лицом взятки в значительном размере, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

В армии Жубоев выступал в качестве заказчика капитального строительства для нужд внутренних войск МВД. Выполняя два госконтракта в декабре 2015 года, он неоднократно подписывал акты приема фактически невыполненных работ. На их основании на счета генподрядчика в общей сложности упало свыше 193 миллионов рублей. Деньги были растрачены и в федеральный бюджет так и не возвращены.

Кроме того, в июле 2016-го за "оперативное" выполнение работ по этим же госконтрактам Жубоев получил от представителя генподрядчика взятку в размере 100 тысяч рублей.

Помимо реального срока, суд приговорил военнослужащего к конфискации денежных средств в размере взятки и к возмещению государству ущерба в полном объеме.