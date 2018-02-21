Надругался над 7-летним мальчиком.

Челябинский облсуд признал 39-летнего Анатолия Баринова виновным в совершении насилия над 7-летним мальчиком. Мужчину приговорили к 16 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии особого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры. Кроме того, мужчина 10 лет не сможет работать в детских дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях, детских учреждениях здравоохранения. Также суд назначил ему принудительное наблюдение и лечение у врача психиатра.

Баринов, страдающий педофилией, ранее был судим за совершение аналогичного преступления. В июне 2017 года в Златоусте он встретил 7-летнего мальчика. Силой увел его в заброшенное здание, где избил и совершил акт мужеложства. На месте преступления его застигли родители мальчика.