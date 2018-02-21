Свердловчанину грозит пожизненное за двойное убийство20 февраля в 19:52
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И незаконный оборот оружия.
В Свердловский облсуд направлено дело в отношении 32-летнего жителя одного из поселков Ивделя, обвиняемого в убийстве двух человек и незаконном обороте оружия и боеприпасов.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
По данным следствия, ночью 10 декабря 2011 года в одном из поселков Ивдельского ГО обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за личной неприязни застрелил из охотничьего ружья двух мужчин. После чего скрылся.
Также правоохранители выяснили, что в декабре 2011 года злоумышленник незаконно приобрел, хранил и перевозил карабин калибром 5,6 миллиметра и боеприпасы к нему.
Поймали злоумышленника в августе 2017 года. До этого времени он находился в федеральном розыске.
"Задержать подозреваемого удалось оперативникам уголовного розыска Ивделя в ходе служебной поездки в Елабугу. В этом населенном пункте Татарстана скрывался злоумышленник", - рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
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