И бизнесменов.

В Сургуте задержаны 11 человек, среди которых пятеро сотрудников правоохранительных органов. Их подозревают в организации беспрепятственного проезда грузового транспорта по дорогам округа с нарушениями правил дорожного движения. Сотрудникам территориальных подразделений ГИБДД округа предъявлено обвинение по статье "получение взятки", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного СУ СКР.

Следствием установлено, что в 2016 и 2017 годах автоинспекторы получали от индивидуальных предпринимателей взятки за беспрепятственный проезд грузового транспорта. Им удалось "заработать" более миллиона рублей.

В данный момент двое обвиняемых находятся под домашним арестом, один - заключен под стражу. Вопрос об аресте еще одного из задержанных сотрудников ГИБДД будет решен в ближайшее время.

Управлением МВД РФ по Югре по данному факту проводится служебная проверка. Сотрудники, которым предъявлено обвинение, отстранены от работы.