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Жительница Кузбасса жестоко убила бывшего мужа ради выплат на детейСегодня в 12:19

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"Выгодней", чем алименты.

В Кемеровской области вынесен приговор женщине и трем мужчинам, признанным виновными в убийстве бывшего мужа осужденной. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Весной 2016 года 37-летняя женщина узнала, что в случае смерти ее экс-супруга мужа она будет получать пособие на 6 детей, которое будет гораздо больше размера алиментов. Вместе с новым мужем они решили убить мужчину. В дело взяли еще двух знакомых.

Женщина пригласила бывшего мужа в гости. Во время застолья она подмешала жертве в алкоголь транквилизатор. Когда потерпевший пришел в бессознательное состояние, злоумышленники до смерти избили его металлическим прутом. Вечером труп вывезли в лесополосу, где через день он был обнаружен.

Следователям понадобилось несколько часов, чтобы установить первого подозреваемого. Затем вышли на всех участников убийства. Обвиняемая свою вину не признала, двое мужчин вину признали частично. Только один полностью сознался и сотрудничал со следствием.

Кемеровчанку приговорили к 11 годам лишения свободы. Ее ранее судимый супруг получил 16 лет, подельники – 13 и 14 лет.

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