Водитель не успел затормозить.

В Центральный райсуд Тюмени переданы материалы дела о гибели 58-летней женщины под колесами автокрана. В нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, обвиняется водитель спецтехники, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службы облпрокуратуры.

Происшествие случилось 12 декабря 2017 года в Тюмени на улице Алебашевской. По данным следствия, 41-летний водитель автокрана не успел затормозить на светофоре и, чтобы не врезаться в стоявшую впереди машину, вывернул руль вправо. Автомобиль выехал на тротуар, где врезался в светофор и сбил насмерть стоявшую рядом с ним женщину.

Мужчина полностью признал свою вину в ДТП. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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