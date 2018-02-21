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В Екатеринбурге осудили разбогатевшую на бомжах банду Сегодня в 14:15

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Кредитных мошенников.

21 февраля Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 17 членам преступной группировки, совершившим 19 преступлений в сфере кредитования на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей.

Лидер банды отправится в колонию, где проведет последующие пять лет. Также ему придется заплатить штраф в размере 250 тысяч рублей. Остальным участникам криминального сообщества было назначено наказание в зависимости от степени их вины: одни преступники получили реальные сроки (от 2 до 4 лет), другие - обязательные работы, третьи – штрафы.

Как рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мошенники орудовали на территории четырех областей с 2015 года по июнь 2016 года. Банду сколотила 62-летняя жительница Екатеринбурга. Активными участниками криминальной группировки были шесть человек - две женщины и четверо мужчин. Также органам внутренних дел удалось доказать причастность к совершению преступлений еще 10 человек.

Схема, по которой действовали мошенники, была проста: преступники подыскивали малообеспеченных граждан, ведущих асоциальный образ жизни, и предлагали им за вознаграждение взять кредит в финансовых организациях. Часть суммы злоумышленники отдавали главарю банды и ее ближайшему окружению, а себе оставляли от 5 до 50 тысяч рублей. В последующем платежи по кредиту никто не вносил, проценты не гасил.

Суммарный ущерб, причиненный банкам членами банды, составил порядка 15 миллионов рублей.


Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

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