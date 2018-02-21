В Екатеринбурге стартовал суд по делу о "цыганской бойне"Сегодня в 15:13
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На скамье подсудимых - 19 человек.
21 февраля в Свердловском областном суде стартовал процесс по делу о "цыганской бойне". На скамье подсудимых - 19 человек в возрасте от 14 до 45 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации, участии в массовых беспорядках или вовлечении в них несовершеннолетнего.
Первое заседание по делу началось с опозданием на час, представление подсудимых заняло еще полчаса. Планируется, что во время процесса выступят порядка 70 свидетелей. Допрашивать будут по 7-8 человек в день, передает корреспондент "Уралинформбюро".
Процесс стартовал с опозданием на час
Перестрелка произошла на улице Депутатской в Екатеринбурге 3 сентября 2016 года. В ней участвовали 25 человек с одной стороны и 4 человека – с другой. Один из участников конфликта применил огнестрельное оружие, а двое других – травматические пистолеты.
В зале много журналистов и цыган
Поводом для бойни стал личный конфликт двух мужчин 25 и 39 лет. Молодой человек собрал группу из людей, вооруженных ножами, битами и пневматическим оружием. 25 человек на 8 машинах приехали к дому обидчика, где находился сам мужчина, его семья и трое гостей. "Приезжие" применили оружие. Огнестрельное ранение получил 42-летний мужчина, еще троих они избили.
Организатор массовых беспорядков Дмитрий Пестриков в суде сверкал золотыми зубами.
Потерпевшие, обороняясь, применили огнестрельное оружие и травматический пистолет. 13 участников беспорядков получили огнестрельные ранения. Двое из них скончались в этот же день. Еще двоим был причинен тяжкий вред здоровью. После перестрелки все ее участники, кроме раненых, скрылись с места происшествия.
Потерпевшая сторона общается с адвокатами
Сыщики возбудили уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Но в действиях защищавшихся найдены признаки необходимой обороны, а оружие хозяин дома купил и хранил на законных основаниях. Дела были прекращены.
До начала процесса подсудимые вели себя уверенно, не смущаясь камер
Девять участников перестрелки были взяты под стражу. Остальные находились под подпиской о невыезде. Семь человек были объявлены в федеральный розыск, но их местонахождение было установлено. В марте 2017 года один из участников беспорядков скончался из-за болезни в следственном изоляторе.
Цыган Дима и его адвокат
В начале 2017 года Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор одному из участников беспорядков. Он признал свою вину и содействовал следствию. Его приговорили к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима
Остальные 19 обвиняемых свою вину так и не признали.
Заседание начинается со знакомства с подсудимыми и потерпевшими. Секретарь собирает их паспорта
Чтобы представить всех участников дела, суду понадобилось полчаса
Дело рассматривают сразу три судьи
По делу планируют заслушать около 70 свидетелей - по 7-8 в день.
София МУХАМЕДЬЯНОВА, Юлия ОВЧИННИКОВА
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