Тагильчанин оставлял алкоголиков без квартирСегодня в 16:51
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И получил условный срок.
Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 23-летнему местному жителю, который обвинялся в хищении жилья у граждан. Злоумышленнику удалось обмануть пятерых тагильчан, рассказал "Уралинформбюро" глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Вскрылась афера в 2016 году. В полицию обратился горожанин, который рассказал, что квартира его брата, злоупотребляющего алкоголем, оказалась оформлена на постороннего человека. Сыщики оперативно установили нового владельца жилья.
"Ранее судимый за угон подозреваемый быстро вошел в доверие к потерпевшему, обещал его трудоустроить, покупал ему спиртные напитки. Улучив нужный момент, он забрал паспорт хозяина и оформил договор дарения квартиры на свое имя. Затем в подходящий момент попросил потерпевшего вписать в документы свои данные и поставить подпись. После регистрации сделки фигурант стал владельцем жилья в новом микрорайоне", - рассказал о преступной схеме Валерий Горелых.
Позже было установлено, что по такой же схеме мошенник "развел" еще четверых жителей города. Общая сумма ущерба от его действий превысила 4,5 миллиона рублей.
Суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно и назначил штраф в 150 тысяч рублей.
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