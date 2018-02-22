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Погубивший таксиста "Трех десяток" свердловчанин получил 4 года колонииСегодня в 12:33

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И запрет на вождение.

Водитель Opel, устроивший летом 2016 года смертельное ДТП на 12-м километре Тюменского тракта, проведет 4 года в колонии-поселении. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе районного суда Заречного.

Как установил суд, 38-летний мужчина за рулем иномарки вечером 28 августа не обеспечил должный контроль за движением своего автомобиля и выехал на встречку, где столкнулся с машиной такси "Три десятки". Водитель последней погиб на месте. Здоровью двух пассажиров такси был причинен тяжкий вред.

В пользу сестры погибшего водителя суд взыскал с виновника ДТП 800 тысяч рублей, в пользу пострадавших пассажиров - 1 миллион рублей на двоих.

После выхода из мест лишения свободы автомобилист не сможет в течение 3 лет садиться за руль.

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