И сел на 12 лет.

32-летний житель Белозерского района приговорен к 12 годам "строгача" за убийство и незаконное проникновение в жилище. Мужчина в мае 2017 года жестоко расправился с отцом своей девушки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Курганской области, злоумышленник проник в дом жертвы и одним ударом топора по голове лишил его жизни.

Поводом для убийства стали показания, которые дал несостоявшийся тесть в суде по ранее совершенному бойфрендом дочери преступлению.