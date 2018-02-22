За нападение на трех школьниц.

В Пермском крае 30-летний житель Татарстана ответит в суде за надругательство над тремя девочками. Возраст пострадавших 9-10-лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Весной 2017 года мужчина приехал в Добрянку и устроился работать строителем. В интернете он познакомился с девочками, пригласил на встречу и совершил с ними действия сексуального характера. Кроме того, в сети мужчина распространил среди малолетних порнографические материалы.

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.