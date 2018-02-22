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Пока жена была в роддоме: киргиз надругался на 6-летней падчерицейСегодня в 13:21

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Другие дети спали рядом.

29-летнего жителя Бишкека (Кыргызстан) задержали по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении 6-летней падчерицы. Правоохранители считают, что злоумышленник надругался над девочкой в тот момент, когда ее мать – его супруга – рожала ребенка.

Извращенец совершил преступление в ночь на 15 февраля, сообщает Sputnik. Он уложил четверых детей (из них только двое - общие у пары) спать на полу, а сам лег рядом с 6-летней падчерицей. Дождавшись, когда все дети уснут, он "начал совершать непристойные действия в отношении девочки, отчего та проснулась и начала плакать".

От плача проснулись остальные дети, однако мужчина их успокоил и снова уложил спать.

Когда мать семейства вернулась из роддома, старший 10-летний сын рассказал ей о произошедшем. После этого женщина нашла кровь на постели, где ночевала девочка.

Насильник находится в изоляторе временного содержания, передает "Уралинформбюро". Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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