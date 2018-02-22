Колонии строгого режима.

В Тюмени суд вынес приговор 19-летнему пермяку Юрию Пивоварову, признав его виновным в покушении на сбыт трех килограммов наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Ему назначено 9 лет колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

Приключения наркоторговца-неудачника вполне достойны экранизации. Пивоваров решил подзаработать и через Интернет связался с наркодельцом. Тот поручил ему забрать из тайника на пермском кладбище коробку с запрещенными веществами и доставить ее в Тюмень.

Наркотики юноша спрятал в своем ВАЗе: емкость с марихуаной, амфетамином и мефедроном положил в багажник, а героин засунул в отсек под крылом заднего левого колеса. По пути в Тюмень ночью 3 ноября 2017 года на 297-м километре трассы Екатеринбург - Тюмень наркокурьер уснул, машина врезалась в дорожный знак. На место ДТП прибыли стражи порядка. Пермяк предусмотрительно выкинул коробку с наркотиками в снег.

4 ноября Пивоваров продал раскуроченный ВАЗ, а затем вернулся к месту ДТП на арендованном автомобиле, нашел коробку и передал ее заказчику. Уже в поезде, по пути в Пермь, молодой человек вспомнил, что продал свою машину вместе с героином. О нештатной ситуации он вынужден был доложить наркодельцу, который дал ему неделю, чтобы вернуть потерянное.

Оказалось, что покупатель ВАЗа с сюрпризом уже перепродал машину в Талицу. Пермяк приехал на Средний Урал, нашел свой героин и повез его в Тюмень. Но о его вояже уже были осведомлены оперативники, которые и задержали наркокурьера-неудачника на пункте весового контроля на 317-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень в Тюменском районе.

Всего по делу было изъято более 3 килограммов различных наркотических средств и психотропного вещества амфетамин.

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