Свердловчанин застрелил нового мужа своей экс-супругиСегодня в 15:17
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Под Новый год.
В Березовском перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве нового супруга своей бывшей жены. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Конфликт между бывшим и нынешним возлюбленными женщины возник из-за частного дома. Его свердловчанка построила вместе с первым мужем. После развода экс-супруги должны были использовать его "по очереди". По выходных домом пользовалась новая семья.
Отмечается, что после развода между бывшими супругами случались конфликты, в том числе и с драками. 30 декабря 2017 года женщина с мужем приехала в дом, чтобы провести в нем новогодние выходные. Но обвиняемый сообщил в полицию, что пара проникла в дом незаконно. Супругов вызвали в отделение. Вернувшись, они не смогли попасть в дом. Обвиняемый закрылся в нем изнутри.
Когда пара попыталась попасть в дом, мужчина через окно выстрелил из ружья в супруга своей бывшей жены. От полученного ранения он скончался на месте.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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