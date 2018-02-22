Под Новый год.

В Березовском перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве нового супруга своей бывшей жены. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Конфликт между бывшим и нынешним возлюбленными женщины возник из-за частного дома. Его свердловчанка построила вместе с первым мужем. После развода экс-супруги должны были использовать его "по очереди". По выходных домом пользовалась новая семья.

Отмечается, что после развода между бывшими супругами случались конфликты, в том числе и с драками. 30 декабря 2017 года женщина с мужем приехала в дом, чтобы провести в нем новогодние выходные. Но обвиняемый сообщил в полицию, что пара проникла в дом незаконно. Супругов вызвали в отделение. Вернувшись, они не смогли попасть в дом. Обвиняемый закрылся в нем изнутри.

Когда пара попыталась попасть в дом, мужчина через окно выстрелил из ружья в супруга своей бывшей жены. От полученного ранения он скончался на месте.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.