На Урале выросло число экстремистских преступленийСегодня в 16:08
- Текст
В 2017 году.
В Ямало-Ненецком автономном округе и Челябинской области в 2017 году заметно снизилась раскрываемость преступлений. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания под председательством заместителя генпрокурора РФ Юрия Пономарева. В мероприятии приняли участие прокуроры уральского региона, руководство и аппарат управления генпрокуратуры РФ в УрФО.
По данным ведомства, в прошлом году число убийств и покушений на убийства на Урале снизилось на 13,2% , а количество преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, сократилось на 20,7%. При этом на 13,4% увеличилось число зарегистрированных на территории округа преступлений экстремистской направленности и возросло количество уголовно-наказуемых деяний с использованием оружия.
Всего в рамках надзора за исполнением федерального законодательства прокурорами Урала в 2017 году было выявлено 237,8 тысячи нарушений, с целью устранения которых заявлены 20,1 тысячи протестов, внесены 42,6 тысячи представлений, а также направлены свыше 13 тысяч предостережений и предъявлены более 50 тысяч исков.
По материалам прокурорских проверок в прошлом году было возбуждено 1 285 уголовных дел, 18,3 тысячи нарушителей наказаны в административном порядке, 36,2 тысячи должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили "Уралинформбюро" в управлении генпрокуратуры РФ в УрФО.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:47
Не того нарисовала: школьница из Пышмы получила нагоняй за портрет Грудинина
К ситуации привлекли прокуратуру.Сегодня в 18:15
Аномальные морозы ударят по северу Свердловской области
МЧС выступило с предупреждением.Сегодня в 17:57
"Три года - не срок": тагильчанин "заминировал" жилой дом в отместку пассии
Возбуждено уголовное дело.Сегодня в 17:42
Не учла погодные условия: в ДТП под Сысертью погибла женщина
Автомобиль вылетел в кювет.Сегодня в 17:27
Туроператорам рекомендовали позабыть об AZUR air
И искать альтернативных перевозчиков.Сегодня в 17:12
Прокуратура проверит все уральские детдома
После секс-скандала в челябинском.Сегодня в 17:08
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:05
Курганец получил пожизненный срок за тройное убийство
Его признали вменяемым.Сегодня в 17:01
Имущество военных строителей продают вместе с дорогой
В Екатеринбурге.Сегодня в 16:37
В Каменске-Уральском из окна 4 этажа выпал мальчик
Ребенок погиб.Сегодня в 16:35
Навальный заступился за уволенного рабочего Ирбитского молокозавода
Призывающего к бойкоту выборов.Сегодня в 16:29
Зверски избившие мужчину жительницы Североуральска отправились за решетку
Потерпевший скончался.Сегодня в 16:21
Россияне и жители других стран лишились Facebook
Произошел сбой.Сегодня в 16:08
На Урале выросло число экстремистских преступлений
В 2017 году.Сегодня в 16:02
Сысерть и Березовский обошли столицу Урала
По числу площадок для благоустройства.
Главные новости
- Сегодня в 18:15Аномальные морозы ударят по северу Свердловской области
- Сегодня в 17:57"Три года - не срок": тагильчанин "заминировал" жилой дом в отместку пассии
- Сегодня в 17:12Прокуратура проверит все уральские детдома
- Сегодня в 15:50Несостоявшиеся губернаторы Среднего Урала не могут поделить четверть миллиона
- Сегодня в 14:37В роддоме Прикамья перепутали младенцев
Аналитика
Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо
"Из ума выжила".
Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"
Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.
Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу
При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.