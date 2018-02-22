В 2017 году.

В Ямало-Ненецком автономном округе и Челябинской области в 2017 году заметно снизилась раскрываемость преступлений. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания под председательством заместителя генпрокурора РФ Юрия Пономарева. В мероприятии приняли участие прокуроры уральского региона, руководство и аппарат управления генпрокуратуры РФ в УрФО.

По данным ведомства, в прошлом году число убийств и покушений на убийства на Урале снизилось на 13,2% , а количество преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, сократилось на 20,7%. При этом на 13,4% увеличилось число зарегистрированных на территории округа преступлений экстремистской направленности и возросло количество уголовно-наказуемых деяний с использованием оружия.

Всего в рамках надзора за исполнением федерального законодательства прокурорами Урала в 2017 году было выявлено 237,8 тысячи нарушений, с целью устранения которых заявлены 20,1 тысячи протестов, внесены 42,6 тысячи представлений, а также направлены свыше 13 тысяч предостережений и предъявлены более 50 тысяч исков.

По материалам прокурорских проверок в прошлом году было возбуждено 1 285 уголовных дел, 18,3 тысячи нарушителей наказаны в административном порядке, 36,2 тысячи должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили "Уралинформбюро" в управлении генпрокуратуры РФ в УрФО.