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В Тюмени осудили "спонсоров" террористовСегодня в 15:55

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Грабили людей и изготавливали оружие.

В Тюмени осуждены участники преступной группы за совершение ряда тяжких преступлений. В "послужном списке" - грабежи с применением насилия, разбойные нападения, участие в незаконном вооруженном формировании, изготовление и хранение оружия, хранение наркотиков. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СКР.

На протяжении трех лет в Тюменской и Свердловской областях Артур Юсупов, Магомед Бахарчиев, Рустам и Азат Тимерзянова грабили людей. Полученные таким образом 18 миллионов рублей они отправили в запрещенные на территории РФ террористические организации в Сирии.

Следователи СКР и региональные управления ФСБ и МВД России пресекли деятельность организованной группы. Суд назначил участникам банды в зависимости от роли каждого от 4 до 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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