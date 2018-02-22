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Зверски избившие мужчину жительницы Североуральска отправились за решеткуСегодня в 16:29

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Потерпевший скончался.

В Североуральске вступил в силу приговор двум местным жительницам, осужденным за избиение мужчины, после которого он скончался. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области.

Следствие и суд установили, что в ночь на 22 августа 2016 года подсудимые у ворот одного из предприятий под Североуральском напали на 49-летнего знакомого. Поводом для нападения послужила личная неприязнь. Озверевшие женщины накинулись на потерпевшего и долго избивали его деревянной палкой и ногами. Позднее мужчина скончался в больнице.

Суд приговорил 29-летнюю подсудимую, за плечами которой уже был тюремный срок, к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а ее 30-летнюю сообщницу - к 6 годам.

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