Его признали вменяемым.

22 февраля Курганский областной суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в тройном убийстве. 40-летнего курганца приговорили к пожизненному заключению, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

В апреле 2017 года обвиняемый приехал к знакомому в город Петухово. У него он намеревался купить более 1 000 блоков сигарет, но мужчины поссорились из-за оплаты. Тогда злоумышленник выстрелил жертве в голову не менее трех раз. Тот скончался на месте. После этого обвиняемый вооружился неким колюще-режущим предметом и убил тещу потерпевшего. Далее он проник в дом и убил жену своего знакомого. Похитив сигареты, мужчина скрылся на автомобиле.

Личность подозреваемого установили следователи регионального СУ СКР вместе с сотрудниками оперативных служб. Вскоре его задержали. Под тяжестью улик мужчина сознался в содеянном. Всего по уголовному делу было проведено свыше 30 экспертиз и исследований, в том числе генетические, дактилоскопические, баллистические, трасологические, товароведческие и другие. Судебно-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым.



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