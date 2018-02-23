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"Три года - не срок": тагильчанин "заминировал" жилой дом в отместку пассии22 февраля в 17:57

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Возбуждено уголовное дело.

В Нижнем Тагиле по подозрению в сообщении о ложном минировании задержан 33-летний Сергей Стулов. В его поимке принимали участие сотрудники полиции и ФСБ, проинформировал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сообщение о заложенной в жилой пятиэтажке бомбе поступило в дежурную часть органов внутренних дел 20 февраля около 01.00. Всех жильцов, в том числе детей, эвакуировали. Взрывных устройств в здании не нашли.

"Шутником" оказался неработающий местный житель с одного из соседних домов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным сведениям, в тот вечер он со своей подругой употреблял спиртные напитки, а когда дозу перебрали, повздорили. После расставания, чтобы дама не отправилась сладко спать, решил ее "взбодрить" и позвонил по линии 112, сообщив о предстоящей трагедии", - отметил Валерий Горелых.

Задержанный к уголовной ответственности ранее не привлекался, но неоднократно подвергался штрафным санкциям за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему грозит до трех лет ограничения свободы.

"Три года - не срок, а жизненный урок", - резюмировал полковник Горелых.

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