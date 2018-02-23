По поручению Бастрыкина.

Расследованием уголовных дел по фактам насильственных действий сексуального характера в отношении воспитанников детского дома на Южном Урале, а также халатности руководства учреждения займутся специалисты Главного следственного управления СКР. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

На днях в Челябинской области был арестован 51-летний мужчина. Ему предъявили обвинение в надругательстве над семью несовершеннолетними воспитанниками детского дома. Многочисленные нарушения в работе учреждения чуть позже нашли представители прокуратуры.

"Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России провести исчерпывающий комплекс следственных действий по указанным уголовным делам, установить все обстоятельства произошедшего, а также конкретных должностных лиц из числа руководства учреждения, контролирующих органов, допустивших нарушение прав несовершеннолетних. Кроме того, следователям предстоит выяснить причины и условия, которые способствовали совершению преступлений", - пояснила "Уралинформбюро" официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Стоит отметить, что после разразившегося скандала проверки пройдут во всех уральских детдомах и организациях социального обслуживания. Об этом 22 февраля распорядился заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарев.



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