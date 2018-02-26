Вынесены приговоры за миллиардные хищения на космодроме "Восточный"Сегодня в 10:36
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Четырем фигурантам.
Дальневосточный окружной военный суд вынес приговор фигурантам дела о хищении пяти миллиардов рублей при возведении космодрома "Восточный". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.
Экс-руководитель предприятия "Дальспецстрой" Юрий Хризман приговорен к 12 годам заключения, бывший главный бухгалтер Владимир Ашихмин – к семи годам. Они признаны виновными в злоупотреблении полномочиями и растрате. Бывший председатель Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов и предприниматель Михаил Хризман, признанные виновными в растрате, получили шесть и пять с половиной лет заключения соответственно. Отбывать наказание фигуранты дела будут в исправительной колонии общего режима.
Также суд удовлетворили гражданские иски. В пользу госкорпорации "Роскосмос" с Юрия Хризмана и Владимира Ашихмина взыскано свыше пяти миллиардов рублей. В пользу "Главного военного управления №6" с Юрия и Михаила Хризманов и Виктора Чудова взыскано свыше 86 миллионов рублей.
Дело рассматривалось в закрытом порядке. На судебном заседании была оглашена только вводная и резолютивная часть приговора.
О масштабных хищениях при строительстве космодрома "Восточный" стало известно весной 2015 года. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал нарушения "масштабными безобразиями в строительном бизнесе".
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