Ему предъявлено обвинение.

Ранее судимому жителю Тюмени предъявлено обвинение в совершении убийства. Преступление он совершил в декабре 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Обвиняемый предложил своему знакомому пожить в его квартире. В один из дней во время застолья мужчины поссорились. Хозяин квартиры ударил оппонента бутылкой из-под водки по голове, от чего тот умер. Тело убитого тюменец убрал на балкон, где оно было обнаружено 19 февраля 2018 года.

Хозяин квартиры арестован и заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.