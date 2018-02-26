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Тюменец три месяца хранил на балконе тело убитого приятеляСегодня в 11:36

  • Текст

Ему предъявлено обвинение.

Ранее судимому жителю Тюмени предъявлено обвинение в совершении убийства. Преступление он совершил в декабре 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Обвиняемый предложил своему знакомому пожить в его квартире. В один из дней во время застолья мужчины поссорились. Хозяин квартиры ударил оппонента бутылкой из-под водки по голове, от чего тот умер. Тело убитого тюменец убрал на балкон, где оно было обнаружено 19 февраля 2018 года.

Хозяин квартиры арестован и заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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