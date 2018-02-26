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Таджик сбежал с допроса по поводу изнасилования дочериСегодня в 11:55

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Его поймали в маршрутке.

В Гулистоне (Таджикистан) во время допроса из здания прокуратуры сбежал местный житель. Мужчину задержали по подозрению в изнасиловании родной дочери.

По сведениям местного издания "Азия-Плюс", инцидент произошел 24 февраля. После побега мужчину нашли за 12 часов. По некоторым данным, его сняли с маршрутки, направляющейся в Худжанд, передает "Уралинформбюро".

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

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