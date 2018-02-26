В Югре судмедэксперт вымогал деньги за бесплатные процедуры Сегодня в 12:37
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С родственников умерших.
В Нягани задержан судмедэксперт, подозреваемый в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.
По версии следствия, в 2017 году 45-летний патологоанатом обманул трех местных жителей. С каждого он брал деньги за подготовку трупов для погребения, хотя обязан был проводить такие процедуры бесплатно. Таким образом предприимчивый врач пополнил свой карман более чем на 30 тысяч рублей. По данному факту заведено уголовное дело.
Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных причастных лиц.
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