Он был пьян.

23 февраля в одной из квартир дома на улице Минометчиков в Екатеринбурге зарезана 62-летняя женщина. В убийстве подозревают ее 51-летнего приятеля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, выпивший обвиняемый во время ссоры ударил подругу ножом в шею. Женщина скончалась на месте. После случившегося екатеринбуржец сам позвонил в полицию и сообщил о содеянном.

Расследование уголовного дела продолжается.