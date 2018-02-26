В магазине.

Серовский предприниматель Владимир Поляруш признан виновным в том, что угрожал убить детей.

Инцидент произошел в июне 2017 года, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры. Нетрезвый бизнесмен находился в помещении своего магазина в деревне Поспелково (Серовский район). Поскольку время было позднее (около 21-22 часов), торговля шла через окно.

К магазину подошли подростки 12 и 13 лет. Они попросили Поляруша продать им газировку. В ответ на это предприниматель выставил в окно газобаллонный пистолет, направил его на покупателей и заявил: "Давайте уходите отсюда, я пьяный и могу выстрелить".

В ходе рассмотрения дела подсудимый постоянно менял версии произошедшего и не признал вину. Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на год.