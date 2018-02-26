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Изнасиловавшие тюменку трое мужчин отправились за решеткуСегодня в 14:20

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А их подельник - в воспитательную колонию.

В Тюмени вынесен приговор молодым людям, обвинявшимся в групповом изнасиловании 23-летней девушки. Трое виновных отправятся в исправительные колонии на срок от 3 до 7 лет. Четвертый, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, проведет 2 года в воспитательной колонии.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, также с преступников в пользу потерпевшей в качестве моральной компенсации взыскано 500 тысяч рублей.

23 июня 2017 года компания молодых людей в одном из городских кафе познакомилась с 23-летней девушкой. После закрытия учреждения мужчины вместе с новой знакомой поехали на квартиру к одному из злоумышленников. В подъезде дома на улице Холодильной ее начали склонять к интиму. Получив отказ, один из молодых людей изнасиловал новую знакомую. После то же самое проделали его приятели.

Стражи правопорядка, к которым обратилась потерпевшая, оперативно установили личности предполагаемых насильников. Подозреваемыми оказались два выходца из ближнего зарубежья 26 и 22 лет и два местных жителя 24 и 17 лет. Одного из них задержали в Ижевске, остальных - в Тюмени. При этом двое из них пытались выехать за пределы России.

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