На Ямале женщина насмерть забила подростка скалкойСегодня в 14:51
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За домогательства.
Жительница Салехарда проведет девять лет в колонии за убийство 17-летнего подростка. Преступление она совершила 11 марта 2015 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.
Юноша был в гостях, где выпивал в компании взрослых мужчин. В какой-то момент несовершеннолетний стал грубо приставать к супруге хозяина квартиры. В ответ женщина дважды ударила подростка по голове деревянной скалкой, отчего он упал на пол. Спустя некоторое время потерпевший скончался.
Чтобы скрыть произошедшее, женщина с гостями вывезла тело на покрытый льдом участок реки Полуй, где его закопали в снег. Останки обнаружили местные жители спустя семь месяцев на берегу реки Обь у поселка Горнокнязевска, куда труп принесло течением после таяния льдов.
В ходе предварительного следствия проведен большой комплекс криминалистических экспертиз. Благодаря им установили личность погибшего, причину его смерти, обстоятельства исчезновения. Под давлением доказательств осужденная полностью признала свою вину.
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