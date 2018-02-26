Расследование дела завершено.

В Екатеринбурге перед судом предстанет 26-летний инкассатор, укравший 10 января 2018 года почти миллион рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ведомством утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд. За присвоение крупной суммы денег мужчине грозит шесть лет тюрьмы.

По версии следствия, Александр Штоц, работая инкассатором, вышел из спецмашины с мешком денег на улице Уральской и обратно к коллегам не вернулся.

В ночь на 12 января сбежавшего с миллионом рублей екатеринбуржца задержали и поместили под домашний арест до 11 марта 2018 года.

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