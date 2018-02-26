Заступившись за своего мужчину.

В Омской области по подозрению в убийстве глухонемого жителя села Сергеевка задержана его 39-летняя соседка. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 24 февраля погибший жестом попросил у пьяного соседа закурить, а тот решил, что глухонемой показал ему что-то неприличное. Завязалась драка. 39-летняя сожительница соседа, находясь в подпитии, решила вступиться за своего мужчину и несколько раз ударила глухонемого по голове мясорубкой, с которой шла к родственникам. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и в последствии скончался в больнице.