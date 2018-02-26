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В Кургане арестовали главу УФНССегодня в 17:19

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По обвинению в растрате.

Курганский городской суд избрал меру пресечения в отношении руководителя регионального управления ФНС Владимира Рыжука. Высокопоставленного чиновникам заключили под стражу на два месяца, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР.

В отношении Рыжука возбуждено уголовное дело по обвинению в растрате вверенного имущества в крупном размере с использованием служебного положения и получении взятки в особо крупном размере. Свою вину чиновник не признает. Подробности дела не уточняются.

Стоит отметить, это не первый глава курганского УФНС, попавший под "уголовку". Его предшественник Юрий Касьяненко был признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий – он покрывал коммерческую компанию, которая не перечислила в бюджет десятки миллионов рублей. Экс-руководителя УФНС приговорили к трем годам условно.

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