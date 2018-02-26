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Вынесены приговоры в деле о взятках ректору челябинского вузаСегодня в 18:43

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Заплатят крупные штрафы.

Центральный райсуд Челябинска вынес приговоры бизнесменам Игорю Чарикову и Валерию Поляку. Они признаны виновным в посредничестве по взяточничестве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Коммерсанты были задержаны с поличным при передаче взятки в размере 200 тысяч рублей ректору Уральского государственного университета физической культуры Евгению Орехову. Деньги предполагались за обеспечение победы в конкурсах на проведение работ и оказание услуг для нужд вуза.

Бизнесмены находились под подпиской о невыезде с ноября 2017 года. Суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 1,5 миллиона рублей каждому.

Сам ректор вуза Евгений Орехов был задержан в мае 2016 года. Его обвиняют в получении семи взяток на общую сумму 2 миллиона рублей.

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В Челябинске задержали ректора госвуза

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