Спасаясь от полицейских.

Боевик с двумя погибшими разыгрался в Псковской области 23 февраля 2018 года. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе псковского СУ СКР, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в улетевшем в кювет автомобиле такси обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы. При обследовании прилегающей территории в лесу был обнаружен труп второго мужчины без верхней одежды с признаками общего переохлаждения.

По одной из версий, один из погибших отдыхал в ночном клубе. На выходе между ним и администрацией заведения произошел конфликт – мужчина потерял гардеробный номерок. Пскович вызвал такси и поехал домой за обрезом охотничьего ружья и патронами. Когда таксист отказался везти его обратно в ночной клуб, мужчина выстрелил в него и сел за руль машины.

Пьяного водителя заметил экипаж ДПС. Пытаясь уйти от преследования, мужчина выехал на трассу, где не справился с управлением и съехал в кювет. Бросив автомобиль, он убежал в лес.

Стражи правопорядка продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.