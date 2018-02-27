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В Тюмени за решетку отправили грабившую бизнесменов бандуСегодня в 10:21

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На срок от 4 до 16 лет.

Центральный райсуд Тюмени вынес приговор четверым участникам банды, которая совершила серию разбойных нападений. Злоумышленники признаны виновными в грабеже, незаконном приобретении и хранении наркотиков и оружия, а также в приготовлении к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства.

Мужчин отправили в колонию строгого режима на срок от 4 до 16 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе уральского Управления Генпрокуратуры.

По данным следствия, преступники промышляли с ноября 2012-го по сентябрь 2015 года на территории Тюменской и Свердловской областей. Они совершили пять разбойных нападений на предпринимателей, похитив у них более 19 миллионов рублей.

Следует отметить, что преступления совершались в помещениях, оборудованных банкоматами. Причиненный устройствам ущерб оценили в 1 миллион рублей.

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